Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об инициативе США по возобновлению двустороннего диалога. «США предлагают нам возобновить двусторонний диалог.
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