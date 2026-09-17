JAC T9 Урбан+ появится в России: он получил подогрев заднего дивана и лобового стекла

Главное отличие JAC T9 Урбан+ от обычного T9 Урбан с пружинной задней подвеской – это расширенный зимний пакет, куда входят подогревы не только передних сидений и зеркал, но также лобового стекла, руля, заднего дивана и форсунок стеклоомывателя.
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