ТАСС: Уиткофф покинул Москву

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул Москву. Об этом сообщил ТАСС источник. Ранее газета «Известия» заявила, что Уиткофф покинул здание американского посольства, пробыв там один час и произнеся благодарственную речь на английском языке.
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