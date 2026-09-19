Законопроект об "адских санкциях" против России подписан Трампом

Дональд Трамп подписал о санкциях и пошлинах против России и крупнейших покупателей энергоносителей у России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полиция Краснодар...
- Ч Подполковник ВДВ ...
- АЗ "Просто жесть": Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым