Европа боится сделать последний решительный шаг. У России есть козырь?

Руководство бельгийского депозитария Euroclear предупредило, что план G7 по использованию замороженных активов России в качестве залога для выпуска долговых обязательств в помощь "стране 404" создаст риски для финансовой стабильности в Европе.
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