Можно ли отключить Youtube в России, и что из этого получится

Елена Иванова, Наталья Сейбиль Тучи на информационном российском небосклоне сгущались над видеохостингом Гугла несколько лет подряд, а вот «долбануло» не по Ютьюбу, а по немецкой «Дойче Велле», причем, неожиданно для всех, включая пострадавших.