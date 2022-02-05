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Можно ли отключить Youtube в России, и что из этого получится

Можно ли отключить Youtube в России, и что из этого получится

Елена Иванова, Наталья Сейбиль Тучи на информационном российском небосклоне сгущались над видеохостингом Гугла несколько лет подряд, а вот «долбануло» не по Ютьюбу, а по немецкой «Дойче Велле», причем, неожиданно для всех, включая пострадавших.

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