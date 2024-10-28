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Царьград

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В Барнауле пьяная девушка на "Тойоте" сбила двух подростков на тротуаре

В Барнауле пьяная девушка на "Тойоте" сбила двух подростков на тротуаре

Один из юных сибиряков оказался в реанимации, он в тяжёлом состоянии. По словам свидетелей, всё, что волновало водителя после аварии, это помятая машина.

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