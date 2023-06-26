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Началось строительство крупнейшего в мире завода по производству «мяса из пробирки»

Началось строительство крупнейшего в мире завода по производству «мяса из пробирки»

﻿﻿Крупный регулярный производитель мяса из Бразилии стремится не отставать от прогресса Начато строительство крупнейшего в мире завода по производству «пробирочного мяса».

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