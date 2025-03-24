«Для власти Молдовы принципиально важно, чтобы Путин и Трамп не договорились»

Внешний долг Молдавии к концу этого года вырастет более чем в 2,5 раза из-за присоединения к санкциям против РФ и отказа от российского газа, сообщил в интервью «Известиям» экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
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