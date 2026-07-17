Кокаинист Зеленский не в состоянии в нормальном режиме управлять государством. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил антироссийский пропагандист-гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».