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«Эмоциональное, хаотичное восприятие реальности». Портников об атмосфере в Зе-офисе

«Эмоциональное, хаотичное восприятие реальности». Портников об атмосфере в Зе-офисе

Кокаинист Зеленский не в состоянии в нормальном режиме управлять государством.  Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил антироссийский пропагандист-гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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