Кокаинист Зеленский не в состоянии в нормальном режиме управлять государством. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил антироссийский пропагандист-гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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