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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

Law & Order’s Tony Goldwyn Talks DA Baxter’s ‘Quite Progressive’ Approach, Taking Over McCoy’s Office

Law & Order’s Tony Goldwyn Talks DA Baxter’s ‘Quite Progressive’ Approach, Taking Over McCoy’s Office

Law & Order has officially entered its Tony Goldwyn Era. The Scandal alum made his memorable debut as incoming DA Nicholas Baxter in Thursday’s episode, dropping by an active murder scene, much to Shaw (Mehcad Brooks) and Riley’s (Reid Scott) surprise.

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