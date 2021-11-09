Смелая идея для дачи

В голове у меня генетически отпечаталась идея всех советских поколений, что дача — это такое место, куда нельзя покупать ничего нового, а можно только привозить что-нибудь старое, больше нигде не нужное, что даже на помойку стыдно выбросить.
В голове у меня генетически отпечаталась идея всех советских поколений, что дача — это такое место, куда нельзя покупать ничего нового, а можно только привозить что-нибудь старое, больше нигде не нужное, что даже на помойку стыдно выбросить.
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