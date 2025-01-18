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Военным Южной группировки войск вручили государственные и ведомственные награды

Военным Южной группировки войск вручили государственные и ведомственные награды

В одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО) в Донецкой Народной Республике (ДНР) прошла церемония награждения, в ходе которой военнослужащим мотострелкового полка Южной группировки войск вручили государственные и ведомственные награды.

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