Военным Южной группировки войск вручили государственные и ведомственные награды

В одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО) в Донецкой Народной Республике (ДНР) прошла церемония награждения, в ходе которой военнослужащим мотострелкового полка Южной группировки войск вручили государственные и ведомственные награды.
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