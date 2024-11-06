Шокирующую правду об ударах по Одессе открыл американский разведчик : удары по Украине на сегодня, 6 ноября Юлия СоколоваПо Сумам и области, где сосредоточена большая часть войск ВСУ для переброски резервов в Курскую область, артиллерия и авиация наносит удары круглосуточно.
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