Польша заявила о мерах по экстрадиции из Канады ветерана СС Хунки

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил о мерах по возможной экстрадиции в Польшу 98-летнего ветерана 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки после скандала с его чествованием в парламенте Канады.
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