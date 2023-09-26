Польша заявила о мерах по экстрадиции из Канады ветерана СС Хунки

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил о мерах по возможной экстрадиции в Польшу 98-летнего ветерана 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки после скандала с его чествованием в парламенте Канады.