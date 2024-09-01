В Тверской области отработали освобождение школьников от террористов

29 августа в школах Лихославльского муниципального округа были проведены Всероссийские учения по антитеррору, в рамках которых сотрудники школы проработали два реалистичных сценария актов терроризма: захват заложников и атака беспилотными летательными аппаратами.
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