В пораженном «Палп Милл Принт» в Киеве собирали баллистические ракеты

Неприятель осуществлял сборку баллистических ракет на предприятии «Палп Милл Принт» в городе Киев. Об этом сообщил источниr Zvezdanews .
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