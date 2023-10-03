Проект газификации Читы до сих пор не готов

Проектно-сметная документация газификации Читы до сих пор в разработке. Об этом говорится в официальном ответе министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края на запрос редакции ZAB.
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