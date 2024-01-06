Рубль становится твёрже: Италия и Армения переходят на расчеты в российской валюте

Еревану в новом экономическом союзе отводится очень важная роль Михаил Зубов Фото: Сергей Коньков/ТАСС После новогодних праздников Итало-российская торговая палата (ИРТП) запустит новую систему платежей, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары.