Рубль становится твёрже: Италия и Армения переходят на расчеты в российской валюте

Еревану в новом экономическом союзе отводится очень важная роль Михаил Зубов Фото: Сергей Коньков/ТАСС После новогодних праздников Итало-российская торговая палата (ИРТП) запустит новую систему платежей, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары.
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