БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рубль становится твёрже: Италия и Армения переходят на расчеты в российской валюте

Рубль становится твёрже: Италия и Армения переходят на расчеты в российской валюте

Еревану в новом экономическом союзе отводится очень важная роль Михаил Зубов Фото: Сергей Коньков/ТАСС После новогодних праздников Итало-российская торговая палата (ИРТП) запустит новую систему платежей, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары.

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