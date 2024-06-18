В Киеве жалуются, что без Запорожской АЭС дела в энергетике совсем плохи

Жителям Украины гарантированы две зимы отключений от электроэнергии Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Киев 24» заявил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, отвечая на вопрос о состоянии украинской энергосистемы на сегодня.
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