Экипаж танка Т-72Б3М 55-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» шесть часов отражал атаку более 40 беспилотников ВСУ на добропольском направлении.
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