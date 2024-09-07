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Политика как она есть

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Джонсон: нападение ВСУ на Курскую область оказалось абсолютно бессмысленным

Джонсон: нападение ВСУ на Курскую область оказалось абсолютно бессмысленным

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оказалось абсолютно бессмысленным. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

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