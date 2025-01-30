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Петербургский дневник

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Александр Беглов: Санкт-Петербург готовится к строительству еще четырех мостов через Неву

Александр Беглов: Санкт-Петербург готовится к строительству еще четырех мостов через Неву

Ближайший проект – переправа в составе Широтной магистрали скоростного движения О планах по возведению четырех переправ через главную водную артерию Петербурга губернатор города Александр Беглов рассказал на телеканале «78» в эфире программы «Петербург.

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