«Семьеведение» появится в российских школах с 1 сентября: о чем будут рассказывать ученикам

Внеурочный курс будет содержать 5 тематических блоков фото: Shutterstock/Fotodom.ruС 1 сентября 2024 года в российских школах, а также ссузах должен появиться курс семьеведения — программы должны быть готовы уже в июле.
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