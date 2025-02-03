Пушков: победа Джорджеску на выборах в Румынии выглядит неизбежной

TASS/EPA/ROBERT GHEMENT Победа кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску выглядит неизбежной, если только его оппоненты не задействуют экстренные меры, заявил в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.