По какой причине может рваться белье в машинке, как это исправить Алёна ЮрьеваСтирка одежды стала неотъемлемой частью бытовой рутины, но иногда стиральная машина становится источником проблем, включая повреждения белья.
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