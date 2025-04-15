В Норвегии археологи нашли неизвестный «центр силы»

Размеры постройки впечатляют: ее ширина составляет целых 16 метров.Согласно информации «Новосвят», норвежские археологи сделали открытие, которое может существенно скорректировать наше понимание властных структур в доисторической Скандинавии.
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