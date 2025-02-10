Политэлиты срывают назначение новгородского губернатора

Пятничная отставка губернатора Новгородской области Андрея Никитина и перевод его на должность замминистра транспорта оказались неожиданностью не только для населения, но и для политических администраторов.
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