Специалисты Роспотребнадзора предупредили об опасности плохо прожаренного мяса

И рассказали о профилактике трихинеллеза В преддверии выездов на шашлыки специалисты петербургского Роспотребнадзора рассказали, какие опасности поджидают любителей мяса, если оно не прошло достаточной термической обработки.
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