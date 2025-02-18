«Педагог формирует будущее»: в правительстве объяснили, почему нельзя считать образование услугой

МОСКВА, 18 февраля ФедералПресс. Учитель не просто оказывает услугу, а формирует будущее. Об этом в ходе II Форума негосударственного образования заявила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.
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