В России создана система безопасности «Пятница»

Она предназначена для защиты масштабных объектов от атак дронов, сообщил РИА Новости разработчик. По его словам, система позволяет быстро понять, как лучше воздействовать на конкретный тип беспилотникаВ России создали систему защиты объектов от атак дронов.
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