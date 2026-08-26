Chainlink разблокирует DeFi-кредитование для токенизированных акций Coinbase

Chainlink представила потоки данных о ценах для четырех токенизированных акций Coinbase на основе Base, предоставляя DeFi-протоколам информацию, необходимую для оценки NVDAc, METAc, AAPLc и GOOGLc в качестве залога.
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