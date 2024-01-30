Медведев о поражении в финале Australian Open: я боролся до конца

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев опубликовал на своей странице пост в Instagram, который посвящен его поражению в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) от представителя Италии Янника Синнера, занимающего четвертое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).