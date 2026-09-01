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Трамп грозит Ирану крупнейшей атакой, после которой «ничего не останется». Тегеран обещает США «суровое наказание»

Трамп грозит Ирану крупнейшей атакой, после которой «ничего не останется». Тегеран обещает США «суровое наказание»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовят крупнейшую атаку на Иран, после которой «ничего не останется».

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