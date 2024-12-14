Правительство предложило запретить скидки на алкоголь

Правительство поручило подготовить запрет на скидки на алкогольную продукцию. Эти данные в субботу, 14 декабря, следуют из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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