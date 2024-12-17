Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    УКРАИНА – ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО. ВСЯ ПРАВДА КАК ПОРОШЕНКО СБИЛ БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...Украинский ТГ-кан...
  • Надежда
    Сидите, Гансы, дома, нечего вам делать на русских землях!Министр обороны Ф...
  • Анатолий Страшко
    А чего их искать. Вот один из них уже поёт про пьяных начальников. Славик Денисов.Диверсант ГУР Укр...
«Россияне могут сбросить до 40 КАБ на нашу позицию под Курском за несколько

«Россияне могут сбросить до 40 КАБ на нашу позицию под Курском за несколько часов» - украинский военный пожаловался западным журналистам В западной прессе обсуждают курскую авантюру ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх