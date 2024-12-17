«Россияне могут сбросить до 40 КАБ на нашу позицию под Курском за несколько часов» - украинский военный пожаловался западным журналистам В западной прессе обсуждают курскую авантюру ВСУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Россияне могут сбросить до 40 КАБ на нашу позицию под Курском за несколько часов» - украинский военный пожаловался западным журналистам В западной прессе обсуждают курскую авантюру ВСУ.
Свежие комментарии