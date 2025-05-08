Си Цзиньпин прибыл в Кремль: чего ждать от встречи двух мировых лидеров – поможет ли Китай в СВО?

Встреча мировых лидеров уже началась, во время нее планируется обсудить украинский конфликт. Утром 8 мая китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии