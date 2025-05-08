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Добрый Мир

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  • Juri
    побольше надо языком трепать!сами всё выкладываем,показывая,какие мы информированные и умные.а на самом деле-дураки-п...Важнейший для СВО...
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Си Цзиньпин прибыл в Кремль: чего ждать от встречи двух мировых лидеров – поможет ли Китай в СВО?

Си Цзиньпин прибыл в Кремль: чего ждать от встречи двух мировых лидеров – поможет ли Китай в СВО?

Встреча мировых лидеров уже началась, во время нее планируется обсудить украинский конфликт. Утром 8 мая китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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