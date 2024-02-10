“Джокер из Флориды” отозвал многомиллионный иск против Rockstar Games и просит дат...

“Джокер из Флориды” отозвал многомиллионный иск против Rockstar Games и просит дать ему работуПосле нескольких месяцев угроз судебного иска “Джокер из Флориды”, настоящее имя которого Лоуренс Салливан, теперь заявил, что не будет судиться с Rockstar Games из-за Grand Theft Auto 6.