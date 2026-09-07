Волгоградские самбисты разыграли награды в честь 437-летия города

В Волгограде состоялось областное первенство по самбо, посвящённое 437-летию города. Соревнования прошли в рамках партпроекта «Выбор сильных» и направлены на развитие и популяризацию борьбы в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI «Атом» vs Umo 5: ...
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым