Глава Военного комитета НАТО допустил, что США могут вывести часть войск из Евросоюза

Соединенные Штаты могут частично вывести свои войска из Евросоюза, но вряд ли окончательно покинут НАТО, заявил в беседе с Bloomberg глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает ТАСС.
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