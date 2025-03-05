Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Глава Военного комитета НАТО допустил, что США могут вывести часть войск из Евросоюза

Глава Военного комитета НАТО допустил, что США могут вывести часть войск из Евросоюза

Соединенные Штаты могут частично вывести свои войска из Евросоюза, но вряд ли окончательно покинут НАТО, заявил в беседе с Bloomberg глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает ТАСС.

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