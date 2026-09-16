Иностранка пыталась вывезти из РФ чужих детей

В Омской области пограничники пресекли попытку вывоза иностранкой чужих детей из РФ, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное погрануправление.
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