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Харт сыграл на ноль с «Виннипегом», отразив 40 бросков. Он 7-й вратарь в истории «Филадельфии» с таким достижением

Картер Харт – 7-й вратарь в истории «Филадельфии», сделавший 40+ сэйвов в матче на ноль. Сегодня «Флайерс» обыграли «Виннипег» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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