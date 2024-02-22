Москве предложат «прописать» больше журналистов из дружественных стран

Более четырехсот участников, более двухсот иностранных делегатов из 55 стран, несколько тысяч онлайн-гостей из десятков стран мира — таков охват первого учредительного форума нового международного движения «За свободу наций!».
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