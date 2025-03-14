В Первомайском районе Бобруйска состоялась значимая встреча с молодыми специалистами промышленных предприятий, организованная для выявления лидеров, готовых вступить в Молодежный Совет при Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.
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