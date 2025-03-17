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КХЛ. «Металлург» одолел «Витязь» по буллитам, «Локомотив» обыграл «Адмирал», «Сибирь» победила «Барыс»

«Сибирь» была сильнее «Барыса» (3:2), «Металлург» обыграл «Витязь» (3:2 Б), «Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» (4:1).

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