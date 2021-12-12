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Мать Андрея Аршавина проиграла в суде бывшей невестке. Мать экс-футболиста...

Мать Андрея Аршавина проиграла в суде бывшей невестке. Мать экс-футболиста...

Мать Андрея Аршавина проиграла в суде бывшей невестке. Мать экс-футболиста питерского "Зенита", лондонского "Арсенала", казахстанского "Кайрата" и сборной России требовала с его экс-супруги почти два миллиона рублей за проживание в своей квартире.

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