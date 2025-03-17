Метрогородок стал первым по увеличению цен на массовые новостройки За последние 12 месяцев столичные новостройки массового сегмента заметнее всего подорожали в районах Метрогородок, Даниловский и Бутырский Район Метрогородок стал первым в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам роста цен на новостройки массового сегмента за последний год.