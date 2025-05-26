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Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Послать БЛА с проводом и прикрепить к пятой точке оппонента!Парам подсказали ...
  • Неизвестно Неизвестно
    Пожилые люди должны заниматься внуками и огородом)))Вот это докатилис...
  • Silver Kont
    Ну, помойный канал в своём амплуа....Вот это докатилис...

Стала известна судьба россиянина после издевательств бойцов ВСУ в касках СС

Стала известна судьба россиянина после издевательств бойцов ВСУ в касках СС

Пропавшего после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в касках СС россиянина нашли. Об этом свидетельствую данные реестра лиц, утративших связь с родственниками, опубликованном на официальном портале губернатора и правительства Курской области.

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