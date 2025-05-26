Стала известна судьба россиянина после издевательств бойцов ВСУ в касках СС

Пропавшего после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в касках СС россиянина нашли. Об этом свидетельствую данные реестра лиц, утративших связь с родственниками, опубликованном на официальном портале губернатора и правительства Курской области.