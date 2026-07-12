НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

495 подписчиков

Во Львове розгорелся протест после конфликта с ТЦК

Во Львове розгорелся протест после конфликта с ТЦК

Во Львове разгорелся конфликт вокруг действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), который привёл к массовому общественному резонансу и вновь поднял вопрос о растущем напряжении вокруг мобилизационной кампании на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии