Во Львове розгорелся протест после конфликта с ТЦК

Во Львове разгорелся конфликт вокруг действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), который привёл к массовому общественному резонансу и вновь поднял вопрос о растущем напряжении вокруг мобилизационной кампании на Украине.
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