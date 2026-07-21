Губернатор Тульской области посетил художника Ивана Щербино в Туле

Иван Щербино, 88-летний художник и оружейник, внёс значительный вклад в развитие прикладного искусства в Туле, создав Союз тульских мастеров и общество «Возрождение», а также возглавив Школу тульских мастеров.
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